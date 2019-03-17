Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Bahar Güzelliği

Gölcük'te Bahar Güzelliği

30 dakika önce

BOLU'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük Tabiat Parkı'nda baharın gelmesiyle karlar erimeye başlarken, İstanbul, Ankara ve çevre kentlerden Gölcük'e gelenler gölün etrafında ve ormanda yürüyüşe çıktı.

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BOLU'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük Tabiat Parkı'nda baharın gelmesiyle karlar erimeye başlarken, İstanbul, Ankara ve çevre kentlerden Gölcük'e gelenler gölün etrafında ve ormanda yürüyüşe çıktı.

Hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenler, tabiat parkına akın etti. Baharın tüm güzelliklerinin gözler önüne serildiği Gölcük'te yeşil alanlarda biriken karlar erimeye başladı. İstanbul, Ankara ve çevre kentlerden Gölcük'e gelenler gölün etrafında ve ormanda yürüyüşe çıktı. Bazı ziyaretçiler ise tabiat parkında kiralanan golf arabaları ile göl etrafında tur attı. Gölcük'ün manzarasını arkalarına alıp hatıra fotoğrafı çektirenler doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bir işletmesi bulunan Nuri Velioğlu seçimlerin ardından vatandaşların daha fazla Gölcük'e ilgi göstereceğini düşündüğünü ifade ederek, "Gelen vatandaşlar Gölcük'ü çok beğeniyor. Talep çok yalnız kapı girişlerine zam yapıldı. Vatandaştan onunla ilgili tepki var. Talep olan şeye o kadar zam olmaz. Ne kadar talep olursa o kadar ucuz olması lazım. Vatandaş bu işi çok eleştiriyor" dedi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:45 Kaynak: DHA

Ankara, İstanbul, Gölcük, Güncel
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