Gölcük'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Gölcük'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 13:46
Gölcük'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, okul müdürü Resul Şahin, öğretmenler, öğrencileri ve veliler katıldı.

Kaymakam Karabulut, yaptığı konuşmada, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Yıl içerisinde yaptığınız çalışmaların, emeğin bugün karşılığı olan karnelerinizi alıyorsunuz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.

Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam Cengiz Karabulut ve beraberindekiler, daha sonra Değirmendere Uğur Mumcu İlköğretim Okulu'ndaki tören katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Karabulut, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.

Karabulut, yaptığı konuşmada, öğrencilerin salgın nedeniyle bir süre okuldan uzak kaldığını dile getirerek, "Ülkemizde alınan önlemler sayesinde bu yıl öğrencilerimiz okullarına kavuştu ve kesintisiz bir eğitim süreci geçirdi. Öğrencilerimize en güzel şekilde eğitim veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Hepinize güzel ve faydalı bir tatil dönemi diliyor, tatilinizi en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Cengiz Karabulut, Hisarcık, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

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