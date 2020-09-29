Gölcük'te resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, Gölcük Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük İlçe Sağlık Merkezi Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmayı anlatan okullar arası resim yarışması düzenledi.

Anıtpark'ta düzenlenen ödül töreninde, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde eğitimle ilgili yaşananlara değinerek, "Evden derslerini takip eden öğrencilerimizin bu pandemi sürecinde hem konuya duyarlı olmaları hem de kendilerini bu tip aktivitelerle geliştirmeleri yönünde böyle bir yarışma tertip edildi. Bu yarışma oldukça yoğun ilgi gördü. Yarışmaya 107 öğrencimiz katıldı, emeklerini resimlerine yansıttılar. Biz de belediye başkanımızla birlikte çocukları yönlendirmek ve aynı zamanda spor yapmaları için bisiklet hediye ettik. Böylelikle çocuklarımız hem spor yapacak, hem de bu tür yarışmalara katılacaklar." ifadesini kullandı.