Son Dakika Haberleri: Gölcük ve Abant Beyaz Örtüsüyle Büyülüyor - Bolu

Gölcük ve Abant Beyaz Örtüsüyle Büyülüyor - Bolu

32 dakika önce

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Gölcük ve Abant Tabiat Parkları, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Gölcük ve Abant Tabiat Parkları, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor.

Kar kalınlığı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yer yer 30 santimetreye ulaşırken, tabiat parkına gelenler, göl çevresinde bulunan iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor.

Bazı tatilciler tabiat parkı içinde bulunan piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor.

Öte yandan kar kalınlığının yine 30 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı da beyaza büründü.

Abant'a gelen tatilciler, göl kenarında at ve faytonlarla gezinti yaparken, bazıları ise göl kenarında yürüdü ve bol bol kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Abant Tabiat, Bolu, Gölcük, Güncel
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