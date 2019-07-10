Son Dakika Haberleri: Gölcük Yaylası'na yeni otel
Son Dakika Güncel Haber

Gölcük Yaylası'na yeni otel

1 saat önce

Ödemiş Belediyesi tarafından Gölcük Yaylası'na yapılacak otelin inşaatına başlandı.

Gölcük Yaylası'na yeni otel, System.String[]
Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, Gölcük, Güncel
Ödemiş Belediyesi tarafından Gölcük Yaylası'na yapılacak otelin inşaatına başlandı.
Gölcük Yaylası'nda, belediyeye ait otelin yıkılarak yerine yapılacak Gölcük Otel için temel atma töreni düzenlendi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, törende, projenin eski belediye başkanı Mahmut Badem döneminde başlatıldığını hatırlattı.
Otel inşaatının kendilerine nasip olduğunu belirten Eriş, "Gölcük, Ödemiş'in üç çekim merkezinden biri. Buradaki otelimizin yenilenmesi gerekiyordu. Bugün temeli atılan otel doğası ile ünlü Gölcük turizminin gelişmesine katkı sunacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak otel 74 oda olarak planlandı.
Otelin gelecek turizm sezonuna yetişmesi bekleniyor.
Törene, eski Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve diğer ilgililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük Yaylası'na yeni otel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]