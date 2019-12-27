Golden State Warriors'a aşırı sevinç uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Golden State Warriors'a aşırı sevinç uyarısı - Son Dakika Spor

Golden State Warriors'a aşırı sevinç uyarısı

6 saat önce

Efkan BUCAK - Son 5 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan, iki kez de finalde yitiren Warriors bu sezon sezon 32 maçta 8 galibiyet alabilirken bunların sonuncusunu eksik kadrosuna rağmen ligin güçlü takımlarından Houston karşısında geldi.

Golden State Warriors'a aşırı sevinç uyarısı, System.String[]

Efkan BUCAK - Son 5 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan, iki kez de finalde yitiren Warriors bu sezon sezon 32 maçta 8 galibiyet alabilirken bunların sonuncusunu eksik kadrosuna rağmen ligin güçlü takımlarından Houston karşısında geldi.


Karşılaşmanın son bölümlerinde atılan her basket sonrası Warriors yedek kulübesi şampiyon olmuşçasına sevinince hakemler gelerek takımın antrenörü Steve Kerr'ü uyardı. Kerr de maç sonrası yaptığı açıklamada "Maçın bir noktasında hakem bana gelip 'Söyleyin oyuncularınız sahaya girmesin' dedi. Ben de 'Her zaman böyle kazanamıyoruz, sahaya girecekler. İsterseniz teknik faul çalın' dedim" ifadelerini kullandı.


Kerr hakemleri ikna etmiş olacak ki mücadelenin son bölümlerinden Warriors oyuncuları aşır sevinçlerini sürdürseler de teknik faul almadılar.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray'a sert sözler
TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu

Son Dakika Haberleri
22:36 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
22:32 Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu - Son Dakika Spor
22:27 Kartal 3 puanla kapattı - Son Dakika Spor
22:27 Oğuzhan 398 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
22:26 Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
21:47 Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:40:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Golden State Warriors'a aşırı sevinç uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]