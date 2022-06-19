Gölete giren 2 genç boğuldu (2) - Son Dakika
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Gölete giren 2 genç boğuldu (2)

19.06.2022 18:52

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tahliye edilen gölette Resul Baybura (17) ve Yusuf Güzel'in (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay yerine gelen aileler gözyaşı döktü.

Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölete giren 2 genç boğuldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölete giren 2 genç boğuldu (2) - Son Dakika
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