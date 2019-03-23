Göletlere 25 Bin Adet Pullu Sazan
43 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki göletlere 25 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesindeki göletlere 25 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Şaphane Göleti, Karamanca
ve Kızılkoltuk tarımsal sulama göletlerinin balıklandırılması amacıyla toplam 25 bin adet yavru pullu sazan balığı göletlere bırakıldı.
Kaymakam Lütfullah Göktaş
, yaptığı açıklamada, "Balık eti, insan beslenmesinde büyük önemi olan bir gıda ve protein kaynağı olduğundan, besin stoklarımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın devamı ve ekosistemin zarar görmemesi için olta balıkçılarının ve tüm vatandaşların 'boy' ve 'mevsimsel av yasaklarına' uymaları ve bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
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