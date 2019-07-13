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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

19 dakika önce

Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun Minikler 5. Ayak Müsabakası sona erdi.

Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun Minikler 5. Ayak Müsabakası sona erdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde oynanan Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun Müsabakalarının 5. ayağında 29 sporcu mücadele etti.
Turnuvada minik erkekler A kategorisinde Emir Aktimur 24 stableford skorla birinci, Selami Ulus Özdemir 20 stableford skorla ikinci, Zafer Baran Tongal aynı skorla üçüncü oldu.
Minik erkekler B kategorisinde ise Yağız Veli Yıldız 22 stableford skorla birinci, Tolga Günel 17 stableford skorla ikinci, Demir Bülbüloğlu 16 stableford skorla üçüncülüğü elde etti.
Minik kızlar A kategorisinde Nisa Güney 22 stableford skorla birinci, Melis Ece Çam 21 stableford skorla ikinci, Şura Nisa Bahadır 20 stableford skorla üçüncülüğü kazandı.
Minik kızlar B kategorisinde da Ada Kara 21 stableford skorla birinci, Duru Yılmaz 18 stableford skorla ikinci, Sevde Ada Koçak 17 stableford skorla üçüncü oldu.
Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:35 Kaynak: AA
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