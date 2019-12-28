Gölova'da öğretmenevi ve halı saha törenle hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölova'da öğretmenevi ve halı saha törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Gölova'da öğretmenevi ve halı saha törenle hizmete açıldı

6 saat önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde yapımı tamamlanan öğretmenevi ve halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gölova'da öğretmenevi ve halı saha törenle hizmete açıldı, System.String[]

Sivas'ın Gölova ilçesinde yapımı tamamlanan öğretmenevi ve halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.


Sivas'ın Gölova ilçesinde yapımı tamamlanan öğretmenevi hizmet binasının açılış programına Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Milletvekili Semiha Ekinci ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın ilçelerinin hemen hemen tamamına öğretmen evi yapıldığını belirterek, "Sivas eğitim alanında, fiziki anlamda olağanüstü iyileştirme gerçekleştirdi. Bu konuda Bakanımıza ve ekibine, Sivas'ta sahada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki Gölova ilçemiz, Sivas'ımızın küçük ölçekli bir ilçesidir. Sosyal donatıları bu ilçemizde donatmamız lazım. Özellikle bu tür ilçelerimizde öğretmen evlerimiz daha çok anlamlı oluyor. İşaret fişeğini ilk atan, Dünya markası bir firma olan Sivas'ımızın yetiştirdiği iş adamlarından, Gölovalı olan Selahattin Ayan bey tarafından bu fişek atıldı. Herkesten Allah razı olsun. Sivas'a yapılan her hizmet güzeldir. Sivas sadece bir İstasyon caddesinden ibaret değildir. Sivas, 28 bin 488 kilometresine hizmet götürülmesinde mükellefiz " dedi.


Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Açılış törenine katılan herkese teşekkürlerini ileterek, öğretmenevi ve halı sahanın yapımı hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.


Öğretmenevi açılışının ardından inşaatı biten halı sahanın açılışı yapıldı. - SİVAS

Gölova, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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