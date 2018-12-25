Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda Polislik Mesleği Tanıtıldı

Gölpazarı'nda Polislik Mesleği Tanıtıldı

59 dakika önce

Gölpazarı ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Polislik" mesleği tanıtıldı.

Gölpazarı'nda Polislik Mesleği Tanıtıldı, System.String[]
Gölpazarı ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Polislik" mesleği tanıtıldı.

Okul Müdürü Mehmet Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyer günleri kapsamında, meslek tanıtımları arasında polislik mesleğini tanıtma ve polis olma şartları bilgilendirme semineri düzenlendiklerini söyledi.

İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından 11 ve 12. sınıf öğrencilere yönelik seminerin kariyer gelişimine katkı sağladığını ifade eden Özgür, öğrencilere, üniversite sınavlarında kaç puan almalı, hangi tür fiziksel özelliklere sahip olunmalı, spor mülakatı ne şekilde olmalı gibi konuların anlatıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Esad Rejimi Güçleri, Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:51:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda Polislik Mesleği Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]