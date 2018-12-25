Gölpazarı'nda Polislik Mesleği Tanıtıldı

Gölpazarı ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Polislik" mesleği tanıtıldı.

Gölpazarı ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Polislik" mesleği tanıtıldı.



Okul Müdürü Mehmet Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyer günleri kapsamında, meslek tanıtımları arasında polislik mesleğini tanıtma ve polis olma şartları bilgilendirme semineri düzenlendiklerini söyledi.



İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından 11 ve 12. sınıf öğrencilere yönelik seminerin kariyer gelişimine katkı sağladığını ifade eden Özgür, öğrencilere, üniversite sınavlarında kaç puan almalı, hangi tür fiziksel özelliklere sahip olunmalı, spor mülakatı ne şekilde olmalı gibi konuların anlatıldığını bildirdi.

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