Gonca, 11 yıl sonra gelen nakille yaşama tutundu

ANKARA'da 11 yıldır nakil için bekleyen böbrek yetmezliği hastası çağrı merkezi çalışanı Gonca Akduman (29), Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Akduman, "Vatandaşlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum; kesinlikle organlarını bağışlasınlar. Ben de organ bağışçısı olacağım" dedi.

Gonca Akduman'a, 2005 yılında 12 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi gören Akduman'ın aynı yıl sol böbreği, 2006'da sağ böbreğinin yarısı, 2011'de de diğer yarısı alındı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve haftanın 3 günü diyalize giren Akduman, 27 Ağustos'ta gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

'BAĞIŞ YAPIN BİR CAN KURTULSUN'

Akduman, 27 Ağustos'ta hastaneden arayıp, 'Size uygun böbrek bulundu' denildiğinde çok heyecanlandığını belirterek, "Ne yapacağımı bilemedim. Çalışıyordum o an ve ağlamaya başladım. Ardından işten izin alıp nişanlımla birlikte hemen Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik. Hemen tüm tahlillerim yapıldı. Hemen ameliyata alındım ve ameliyatım da güzel geçti. Erkan Hoca ve ekibi çok iyi bir ameliyat geçirdiğimi söylediler. Ankara Şehir Hastanesi yönetimi ve sağlık personellerimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza buradan çağrı da yapmak istiyorum; kesinlikle organlarını bağışlasınlar. Ben de organ bağışçısı olacağım. Aslında ben ilk telefonu aldığımda bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm. Çünkü bana böbreğini verecek kişinin de vefat etmesine çok üzüldüm. Ama bağışladıkları için de çok mutlu oldum. Allah onlardan razı olsun. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Bağış yapın bir can kurtulsun" dedi.

Gonca Akduman, 2011 yılından itibaren diyalize girdiğini ve bu sürecin çok zorlu geçtiğini anlatarak, "Bu dönemde çok zorluk çektim. Diyaliz çok ağır oluyordu. Diyalizden sonra çok tansiyonum düşerdi. Kendimi çok yorgun hissederdim. Sürekli kramplarım olurdu. Çalıştığım için diyalize akşamları girerdim. Çünkü diyalizden sonra çok zor oluyordu çalışmak ve yürümek. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'DİYALİZSİZ HAYATINI SÜRDÜREBİLECEK'

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise "Gonca Hanım bizim hasta bekleme listemizdeydi. Sağlık Bakanlığı'nın Organ Nakli Merkezi tarafından bir kadavradan böbrek çıktığında bize gönderilen listede ismi vardı. Gonca Hanım, çevresindeki aile üyelerinden de uygun verici çıkmadığı için 11 yıldır uygun böbreğin bulunmasını bekliyordu. Kendisine böbreğin bize gelmesinden 8-10 saat süre içerisinde böbreği taktık. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Artık diyalizsiz bir şekilde hayatını sürdürebilecek?? diye konuştu. (DHA)