Gönen'de araç içinde faili meçhul cinayet - Son Dakika

Gönen'de araç içinde faili meçhul cinayet
03.09.2021 13:22
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gündoğan mevkisinde otomobil içinde faili belli olmayan kişi veya kişiler tarafından kurşunlanarak öldürülmüş bir şahıs bulundu.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gündoğan mevkisinde otomobil içinde faili belli olmayan kişi veya kişiler tarafından kurşunlanarak öldürülmüş bir şahıs bulundu.
Balıkesir Gönen ilçesi istikametinden Gündoğan istikametine gitmekte olan Ahmet Avcı'nın (45) kullandığı 10 CEE 51 plakalı otomobilde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Gündoğan Koruluğu karayolunda park halinde yol kenarında duran aracı gören vatandaşları durumu Sarıköy jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda araç sahibi şoför Ahmet Avcı'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. - BALIKESİR
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