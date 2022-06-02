Gönen'de kasa hırsızlarını JASAT yakaladı - Son Dakika
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Gönen'de kasa hırsızlarını JASAT yakaladı

02.06.2022 17:17
Gönen'de kasa hırsızlarını JASAT yakaladı

Balıkesir Gönen ilçesinde M.Ç isimli şahsın evinden 300 kg ağırlığında çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine Kasa içerisinde 150 bin TL değerinde altın, tapu ve senetlerin olduğu tespit edildi.

Balıkesir Gönen ilçesinde M.Ç isimli şahsın evinden 300 kg ağırlığında çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine Kasa içerisinde 150 bin TL değerinde altın, tapu ve senetlerin olduğu tespit edildi. Kasa hırsızlığına karışan 7 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kasa hırsızlığı sonrası JASAT Timi olay yerinin 70 metre ilerisinde kırılmış araç camı parçaları buldu. Cam parçaları incelendiğinde camların Doblo tarzı aracın arka camı olduğu değerlendirilerek olay yeri çevresinde yapılan araştırmada Şüpheli aracın plakasını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada şüpheli E.K. Şüpheli şahısların aracın kırılan camını yaptırmak için oto camcılarına gidebilecekleri değerlendirilerek, JASAT tarafından Bandırma sanayisine baskın yapılmış sanayi içerisinde yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli araç ve E.K., O.Ö, S.E isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler ile yapılan detaylı mülakatta hırsızlık olayını Y.Y, O.Ö, E.G, S.E. E.K isimli şahıslar ile birlikte yaptıklarını, Altınların bulunduğu kasayı araç değiştirerek A.B isimli şahsın aracı ile Ö.Y isimli şahsın Ilıcak mahallesindeki evine getirdiklerini burada matkap ve demir malya ile açtıklarını, altınları Y.Y isimli şahsın aldığını ve çelik kasayı Ö.Y. 'nin aracı ile Bandırma ilçesi Külefli mahallesinde dereye attıklarını beyan etmesi üzerine bahse konu çelik kasa ve matkap ele geçirilmiştir. Toplam 7 şüpheli ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Y.Y, E.G isimli şahısları ve çalınan altınları yakalandı.

Gönen adliyesine sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de kasa hırsızlarını JASAT yakaladı - Son Dakika


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