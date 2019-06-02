Gönen'de minibüs kayganlaşan yolda yan yatttı: 1'i ağır 10 yaralı
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Gönen'de minibüs kayganlaşan yolda yan yatttı: 1'i ağır 10 yaralıBALIKESİR - Balıkesir'in Gönen İlçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen minibüsün yan dönmesiyle oluşan kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Gönen
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
'de minibüs kayganlaşan yolda yan yatttı: 1'i ağır 10 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Gönen İlçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen minibüsün yan dönmesiyle oluşan kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gönen'den Bandırma
istikametine gitmekte olan Mehmet Koca
yönetimindeki 10 TY 015 plakalı araç aşırı yağış nedeniyle Cumhuriyet Meydanı
3.km'de karşı şeride geçerek yan döndü. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Gönen ve Bandırma Devlet Hastanelerine sevk edildi.
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