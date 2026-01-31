Gönen\'de Otomobil Patladı, 2 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, olayda yangın çıkmadı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Plevne Mahallesi Mezarlık Arkası mevkiinde park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 1 araç ve 3 personel sevk edildi.

Yapılan incelemede, park halinde bulunan 10 AUK 393 plakalı otomobilde patlama meydana geldiği, ancak herhangi bir yanma olayının yaşanmadığı tespit edildi. Araçta bulunan E.Y.K. ile Ü.D.G.'nin el ve yüz bölgelerinde yanıklar oluştuğu, yaralıların 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildiği öğrenildi.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, araç polis ekiplerine teslim edildi. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR