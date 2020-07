"Gönül Coğrafyası Okumaları" kazananları belli oldu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik yapılan ödüllü "Gönül Coğrafyası Okumaları" yarışmasının kazananları belli oldu.



Geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumaları, bu yıl Türkistan coğrafyasından dünya medeniyetlerine öncülük etmiş Semerkant ve Buhara bölgelerini konu aldı. Yarışmayla beraber liseli gençler ödül kazanmanın yanı sıra Gönül Coğrafyası Okumaları'nı pekiştirdi ve edebi yönlerini, düşüncelerini kağıda dökme becerilerini keşfetmiş oldu. "Gönül Coğrafyası Okumaları" projesi, Kocaeli'de öğrenim görmekte olan resmi ve özel tüm lise öğrencilerini kapsadı. Bu yıl projeye dahil olan öğrenciler Necip Kiylani'ye ait "Türkistan Geceleri" ve Yılmaz Öksüz'ün "Pir-i Türkistan" kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yaptı. Kocaeli'nin 12 ilçesinde yer alan okullarda final etabına kalan şiir, hikaye, deneme alanlarındaki çalışmalar, jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Her bir eserin ayrıca incelendiği değerlendirmede, her alandan dereceye giren ilk 10 eser belirlendi.



"Gönül Coğrafyası Okumaları" yarışmasının şiir, hikaye ve deneme alanlarında dereceye giren öğrenciler Kılavuz Gençlik internet sitesinden ilan edildi. - KOCAELİ