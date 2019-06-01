Son Dakika Haberleri: Gönül Elçilerinden öğrencilere bayram hediyesi
Son Dakika Güncel Haber

Gönül Elçilerinden öğrencilere bayram hediyesi

22 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde Gönül Elçileri kırsal mahallelerde öğrenim gören çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Gönül Elçilerinden öğrencilere bayram hediyesi, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde Gönül Elçileri kırsal mahallelerde öğrenim gören çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Tire Kaymakamlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Tire'de başlattığı yardım eline Gönül Elçileri de dahil oldu. Tire Gönül Elçileri dağ kesimindeki öğrencilere bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteğinde bulundu. Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven'in eşi, Gönül Elçileri Tire Temsilcisi Ceylan Tanrıseven başkanlığında yardım kampanyası bugün Eğridere Mahallesi'nde devam etti.

Gönül Elçileri bugün Eğridere İbrahim Kardiçalı İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek 85 öğrenciye bayram ve karne hediyesi verdi. Özel bir vakfın üstlendiği proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gönül Elçileri burada öğrencilerle sohbet edip onlara hediyeler verdi.

"Bayram çocuklarla güzel"

Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven'in eşi Ceylan Tanrıseven, Eğridere Mahallesinde çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tire Kaymakamlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı kampanya kapsamında bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Tire Gönül Elçileri olarak Eğridere Mahallesinde bulunan okulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızla bir araya geldik. Bayram onlarla güzel. Bizler de Bayram sevincini onlarla yaşadık. Öğrencilerimize bayram hediyesi verip mutluluklarına ortak olduk. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizlere yetti." - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
Eğridere, Gönül Elçileri, Tire, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizemli hayırsever veresiye defterindeki 10 bin liralık borcu ödedi Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönül Elçilerinden öğrencilere bayram hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]