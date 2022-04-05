Gönüllü gençler "çat kapı" ev ziyaretleriyle iftar sofralarını tatlandırıyor - Son Dakika

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları hediyelik ikram paketlerini ev ev gezerek ailelere ulaştırıp, iftar sofralarını tatlandırıyor.

Gençler, Elazığ Belediyesinin katkılarıyla, "Binlerce sofrada gönül gönüle" sloganıyla ramazanın dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla harekete geçti.

Yürütülen çalışma kapsamında gençler, Elazığ'ın vazgeçilmez lezzeti cevizli sucuk (orcik), hurma, cezerye ve lokumun bulunduğu hediyelik paketler hazırladı.

Mahalle mahalle gezip, önlerine çıkan her kapıyı çalan gençler, ikramlık paketleri iftara dakikalar kala ailelere ulaştırıyor.

İlk etapta 4 bin aileye ulaşarak, iftar sofralarına tat katan gençlerin hedefi çalınmadık kapı bırakmamak.

"İnsanları mutlu etmek çok değerli"

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, ramazan ayında ailelerin yüzünde tebessüm oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Celayir, "Gönüllü üyelerimizle bu yıl ramazanda Elazığ'ın 41 mahallesinin tamamında kapıları çalarak ilk etapta 4 bin iftarlık hediye paketi dağıtıyoruz." dedi.

Çalışmalara bir hafta önceden başladıklarını anlatan Celayir, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımız gençlik meclisinde paketleme işlemini gerçekleştirdi. Ramazan ayının birinci günü itibarıyla da dağıtıma başladık. İnsanları mutlu etmek önemli, onların kapılarını çaldıktan sonra yüzlerindeki tebessümü görmek bizler için çok değerli. Gönüllülerimizle toplamda 4 bin paket dağıtmış olduk."

Celayir, bu sayede ortalama 20 bin kişinin sofrasına bu tatları ulaştırdıklarını aktararak, ramazan boyunca bu çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

"Çaldığımız her kapıda tebessümle karşılaştık"

Gönüllülerden Nur Karavaş, ramazan ayında verdikleri küçük hediyelerle aileleri mutlu ettiklerini ifade etti.

Gönüllülük esasına dayalı bu organizasyonun hızlı ve kolay ilerlediğini dile getiren Karavaş, "Hazırlık aşamasından dağıtım aşamasına kadar çok güzel ve verimli geçen bir ramazan etkinliği oldu. Hiç beklemediğiniz bir anda sizin de kapınızı çalabiliriz. Beklemediğiniz bir anda sofralarınıza ikramlarda bulunabiliriz." diye konuştu.

Emine Savaş ise, "Çaldığımız her kapıda tebessümle karşılaştık. Gittiğimiz evlerde teyzelerimizin, amcalarımızın dualarını aldık, çok memnun oldular. Çok sevindik. Bu anlamlı etkinlikte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Eski adetlerin devam etmesi bizleri mutlu etti"

Ziyaret edilen vatandaşlardan Ahmet Şehitdemir de belediyenin bu güzel etkinlikte gençleri görevlendirmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Şehitdemir, "Kapımızın çalınması, eski adetlerin devam etmesi bizleri mutlu etti. Kapımızı çaldılar, hediyemizi verdiler. Emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.