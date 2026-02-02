Gönüllü Geri Dönüşler Şeffaf Süreçle Yönetiliyor

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, "Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcisinin de katılım sağladığı şeffaf bir süreçte, uluslararası standartlara uygun olarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" dedi.

Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile birlikte Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Türkiye'nin yürüttüğü gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih, Suriyelilerin, sınırdaki tüm işlemlerini kolaylıkla ve düzen içinde yapabilmelerinin sağlandığı 'Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'ndeki imkanlar ve yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu.

Türkiye'nin göçü tarihsel mirasına uygun olarak yönettiğini ifade eden Göç İdaresi Başkanı Kök, bu süreçte insan hakları, hukuk ve milli menfaatlerin temelinde; kamu düzeninin, güvenliğinin ve sosyo-kültürel yapısının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde; sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket edildiğini dile getirdi.

Kök, Türkiye'de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 2016 yılından itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin başladığını; 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de meydana gelen gelişmeler sonrasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin hız kazandığını ifade etti.

"Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır"

Sürecin her adımının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Kök, "Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, başvurularını bulundukları illerden yapabilmektedir. İnternet üzerinden randevu alarak başvurularını yapanlara, aynı gün veya ertesi gün randevu verilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde tüm işlemler tamamlandığından sınır kapılarında bekleme yaşanmamaktadır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 8 Aralık 2024 sonrasında tüm dünyada örnek olarak gösterilen 'Öncü Göçmen' uygulamasını başlattığını ve bu kapsamda 1 Ocak ile 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine gidip gelebilmelerine imkan sağlayan çıkış izni verildiğini de hatırlattı.

"Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler uluslararası standartlara uygun yürütülmektedir"

Gönüllü geri dönüşlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapıldığını ifade eden Hüseyin Kök, "Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcisinin de katılım sağladığı şeffaf bir süreçte, uluslararası standartlara uygun olarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" diye konuştu. - ANKARA