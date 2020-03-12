Gönüllülere teşekkür belgesi - Son Dakika

Türk Kızılayı'nca Muratlı'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında gönüllü kan verenlere teşekkür belgesi takdim edildi.



100. Yıl Caddesi üzerinde Bülent Ecevit Parkı yanında konuşlanan kan bağış tırı, gün boyu hizmet verdi. Kampanyada 21 ünite kan, 1 de kök hücre bağışı alındı. Kan kampanyasına katılan vatandaşlara desteklerinden ötürü teşekkür sertifikası takdim edildi. Türk Kızılayı Çorlu Kan Bağış Merkezi'nce düzenlenen sertifikada; "Kaynağı yalnızca insan olan ve alternatifi olmayan kanın insan hayatının kurtulmasına vesile olacağı kampanyamıza desteğinizle iyilik, erdem ve dayanışma yüceliğini Türk Kızılayı aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.



Öte yandan, kan bağışı kampanyasına daha çok gençlerin destek vermesi de gözlerden kaçmadı. - TEKİRDAĞ