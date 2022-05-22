Google açıkladı: İşte en popüler Android sürümleri! - Son Dakika
Üye Girişi

Google açıkladı: İşte en popüler Android sürümleri!

22.05.2022 18:36
Google açıkladı: İşte en popüler Android sürümleri!

Google, en popüler Android sürümleri listesini güncelledi. Peki mayıs ayı itibariyle en popüler sürüm hangisi?

Google, geçen hafta düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü tanıttı. Daha çok kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini odak alan sürüm için beta süreci de başladı. Önümüzdeki aylarda kararlı yapının kullanıma sunulmasıyla uyumlu modeller için kapsamlı bir dağıtım süreci başlayacak. Peki bugüne dek piyasaya sürülen diğer güncellemelerdeki son durum ne? Google, en popüler Android sürümleri listesini güncelledi.

En popüler Android sürümleri

Google, daha önce her ay Android sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren Android Dağıtım Grafiği'ni güncelliyordu. Ancak Apple'ın piyasaya sürdüğü yeni iOS güncellemelerinin benimsenme oranlarının daha iyi olması nedeniyle gelen eleştirilerin ardından bu listeyi 6 ay ila 1 yıl aralığında güncellemeye başladı.

Android 13 güncellemesi alacak telefonlar

En son geçtiğimiz yılın kasım ayında yenilenen Android Dağıtım Grafiği, bir süre önce güncellendi. Buna göre en popüler sürüm Android 11 oldu. Yüzde 28,3 kullanım oranına sahip yapıyı yüzde 23,9 ile Android 10 takip etti.

Google açıkladı: İşte en popüler Android sürümleri!

Listenin üçüncü sırasında yüzde 16,2 ile Android 9 karşımıza çıkıyor. 2018'de tanıtılan yapıyı yüzde 11,6'lık oranla Android 8 takip ediyor.

Google, Android Dağıtım Grafiği'nde geçtiğimiz yıl tanıtılan Android 12'nin benimsenme oranlarıyla ilgili herhangi bir detay vermedi. Bunun nedeni henüz bilinmezken, üçüncü parti firmaların raporlarına göre yüzde 2,5 seviyelerinde kaldığı için şirketin böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 12 sürümü kullanıcılar tarafından neden benimsenmedi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Netflix popüler dizisini ücretsiz yaptı: Nasıl izlenir? Netflix popüler dizisini ücretsiz yaptı: Nasıl izlenir? Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi? Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi?
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google açıkladı: İşte en popüler Android sürümleri! - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 18:39:54. #1.13#
SON DAKİKA: Google açıkladı: İşte en popüler Android sürümleri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement