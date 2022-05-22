Google açıkladı: İşte en popüler Android sürümleri!

Google, geçen hafta düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü tanıttı. Daha çok kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini odak alan sürüm için beta süreci de başladı. Önümüzdeki aylarda kararlı yapının kullanıma sunulmasıyla uyumlu modeller için kapsamlı bir dağıtım süreci başlayacak. Peki bugüne dek piyasaya sürülen diğer güncellemelerdeki son durum ne? Google, en popüler Android sürümleri listesini güncelledi.

En popüler Android sürümleri

Google, daha önce her ay Android sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren Android Dağıtım Grafiği'ni güncelliyordu. Ancak Apple'ın piyasaya sürdüğü yeni iOS güncellemelerinin benimsenme oranlarının daha iyi olması nedeniyle gelen eleştirilerin ardından bu listeyi 6 ay ila 1 yıl aralığında güncellemeye başladı.

Android 13 güncellemesi alacak telefonlar

En son geçtiğimiz yılın kasım ayında yenilenen Android Dağıtım Grafiği, bir süre önce güncellendi. Buna göre en popüler sürüm Android 11 oldu. Yüzde 28,3 kullanım oranına sahip yapıyı yüzde 23,9 ile Android 10 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 16,2 ile Android 9 karşımıza çıkıyor. 2018'de tanıtılan yapıyı yüzde 11,6'lık oranla Android 8 takip ediyor.

Google, Android Dağıtım Grafiği'nde geçtiğimiz yıl tanıtılan Android 12'nin benimsenme oranlarıyla ilgili herhangi bir detay vermedi. Bunun nedeni henüz bilinmezken, üçüncü parti firmaların raporlarına göre yüzde 2,5 seviyelerinde kaldığı için şirketin böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 12 sürümü kullanıcılar tarafından neden benimsenmedi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.