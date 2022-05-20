Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi? - Son Dakika
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Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi?

20.05.2022 09:44

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla T24 Youtube kanalına konuk olan ifade özgürlüğü konusunda çalışmaları ile tanınan Prof. Dr.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla T24 Youtube kanalına konuk olan ifade özgürlüğü konusunda çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve TurkNet Genel Müdürü Mehmet Çelebiler, iletişim teknolojilerinin geleceğini, Google, Facebook, Netflix gibi platformların telekom operatörleri ile ilişkisini ve bunun hukuki boyutlarını konuştu.

Telekom operatörlerinin Google, Facebook, Netflix gibi platformlardan ödeme alacaklarına ilişkin tartışmalara değinen Mehmet Çelebiler, telekom operatörlerini evlere kadar uzanan borulara benzeterek "Ama borunun içinden geçenler boruyu kullanma parası vermiyor, borunun parasını evde oturanlar veriyor fakat evde oturanlar da içinden geçenlere para vermiyor. Biraz karmaşık bir olay aslında. Örneğin Google'da istediğim bilgiyi elde edebiliyorum" diyerek yaşanan sorunları ve bunlarla ilgili tartışmaları anlattı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Telekomünikasyon, Facebook, Telekom, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi? - Son Dakika


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