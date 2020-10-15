Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek - Son Dakika
BBC

Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek

15.10.2020 04:07
Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek, System.String[]

Google'ın çatı şirketi Alphabet, tarladaki ürünleri tekil olarak inceleyebilen robotları kamuoyuna tanıttı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, tarladaki ürünleri tekil olarak inceleyebilen robotları kamuoyuna tanıttı. Robotlar, çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmasına yardımcı olacak.

Robot araçlar dikey ayaklarla hareket ediyor ve böylece ürünlere zarar vermiyor.

Alphabet'in X adlı şirketine ait Mineral projesi kapsamında tasarlanan robotların amacı, tarladaki mahsulün nasıl büyüdüğüne ilişkin yüksek miktarda veri toplayabilmek.

Projenin lideri Elliott Grant, "Tarım sektörünün, daha iyi araçlar kullanarak, gıdanın üretilme yöntemini dönüştüreceğini umuyoruz" diyor.





Proje ekibi, dünyanın gıdaya yönelik artan ihtiyacına ve gıda üretiminin sürdürülebilirliğine hitap etmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

Ancak ekibe göre, eldeki geleneksel araçlar çiftçilere ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlamıyor.

Grant, "Her bir mahsulü inceleyip, ihtiyaç duyduğu şekilde besleyebilseydik, tarımsal üretimdeki çevresel ve genetik faktörleri çözebilseydik neler olurdu?" diye soruyor.





Tarla için geliştirilen robotlar, ürünün tam olarak nasıl geliştiğini ve çevresine nasıl tepki verdiğini gözlemlemek için tasarlandı.

Şirketin açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç yıl, robot araçlar California'daki çilek tarlalarında ve Illinois'deki soya fasulyesi tarlalarında çalıştı ve her bir mahsulün yüksek kaliteli görüntülerini toplayarak her bir çileği ve fasulyeyi sınıflandırdı" dendi.

Robotlar aynı zamanda ekinlerin boyu, yaprak genişliği ve meyve boyutu gibi bilgileri de kayıt altına alabiliyor.

Tüm bu veriler makine öğrenmesi yardımıyla bir araya getirilerek, ürünün gelişim seyrine ilişkin çiftçilerin işini kolaylaştıracak bilgiler sunabiliyor.

Üreticiler böylece tüm tarladaki yöntemleri değiştirmek yerine tek bir mahsülün ihtiyacına göre hareket edebiliyor. Bu da hem masraflarını, hem de çevreye etkilerini azaltıyor.

Mineral projesinin temsilcileri, şimdiden Arjantin, Kanada, Güney Afrika ve ABD'deki çiftçilerle ve gıda üreticileriyle çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Ancak tarımsal robotların ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin kesin bir tarih henüz paylaşılmış değil.

Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek
Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek
Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek

Alphabet, Google, Tarım, Robot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek - Son Dakika Dünya

BBC
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