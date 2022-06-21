Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi - Son Dakika
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Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi

21.06.2022 19:47

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Google, harita uygulamasında Samsun'daki Atatürk Bulvarı'nın ismini Baki Esen Caddesi olarak gösterdi. Değişiklik olduğunu fark eden vatandaşlar Samsun Belediyesi'ni soru yağmuruna tuttu. Belediye yetkilileri ise caddenin adının değiştirilmesi yönelik herhangi bir karar alınmadığını belirterek, durumun Google'dan kaynaklandığını ifade etti.

Google, Samsun'da büyük bir karışıklığa imza attı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı'nın ismindeki değişiklik vatandaşları şaşkına uğrattı.

34 KİLOMETRELİK YOLUN ADINI DEĞİŞTİRDİLER

Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'na, doğuda Tekkeköy Belediyesi'ne uzanan yaklaşık 34 kilometre yol son 1 haftadır harita uygulamasında 'Baki Esen Caddesi' olarak gözükmeye başladı.

VATANDAŞLAR BELEDİYE'Yİ ARADI

Şehir merkezindeki ana arterlerden biri olan ve Samsun- Sinop ve Samsun- Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı'nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlarca da fark edildi. Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yöneltildi.

Google'dan şaşırtan hata: Atatürk Bulvarı'nı 'Baki Esen Caddesi' yaptı

"DÜZELTİLMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google'ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti. Durumun düzeltilmesi ve yolun Atatürk Bulvarı adıyla tekrar gözükmesi için gerekli müracaatları yaptıklarını açıklayan İlhan Bayram, "Bu duruma müdahale ettik. Uygulamada bir yanlışlık var. Nasıl oldu, onu da bilemiyoruz. Biz gerekli yerleri ikaz ettik. Düzeltilmesi için talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde isim değişikliği gibi böyle bir karar geçmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bizden kaynaklı bir durum değil. Geçen hafta durumu fark ettik. Düzeltilmesi için gerekli yerlere ulaştık" dedi.

Diğer navigasyon uygulamalarında ise isim yanlışlığına rastlanmadı.

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Google, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi - Son Dakika
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