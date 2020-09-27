Görecik yaylası, alternatif turizmin gözde mekânı olacak - Son Dakika

Görecik yaylası, alternatif turizmin gözde mekânı olacak

Bursa'da Görecik yaylası için planları çizilen proje dağ yöresine değer katacak.

Görecik yaylası, alternatif turizmin gözde mekânı olacak, System.String[]

Bursa'da Görecik yaylası için planları çizilen proje dağ yöresine değer katacak. Yaylanın alternatif turizmin gözdesi olması hedefleniyor.

Büyükorhan Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Görecik yayla projesinin çizimleri tamamlandı. 130 dönüm arazi üzerinde planlanan çalışmada karavan alanlarından, bungalov evlere, çadır kamp alanlarından, kır lokantalarının yanı sıra otoparkı, spor alanları, yürüyüş yolları ve müzesi ile bölge turizmine can suyu olacak. Mevcut hali ile hafta sonları yoğun misafir ağırlayan Görecik yaylasının yeni yüzüne kavuşması için Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, önümüzdeki günlerde Ankara'da temaslarda bulunacak.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, ilçede 4 büyük yaylanın olduğunu ifade ederek, "Daha önce burada Yörük Türkmen şenlikleri başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılıyordu. Şimdi pandemi dolayısıyla bunlar yapılmıyor. Bizler kısmet olursa yaylamıza harika bir proje yaptık. Bu proje bittiğinde Büyükorhan'ın tanıtımı ve belediyemize ciddi gelirler sağlayacak. Bu projenin içinde ahşap bungalov evlerinin bulunduğu, yalın ayak yürüyüş yolları, bisiklet yollarının yer aldığı, karavan ve çadır kamp alanlarının olduğu çok güzel bir alanımız olacak. Günübirlik misafirlerin yanı sıra burada kalmak isteyen vatandaşlarımızı da ağırlayacağız" dedi.

Bu projenin 130 dönüm alan üzerinde planlandığını dile getiren Korkmaz, "Önümüzdeki hafta Ankara'da bir takım temaslarımız olacak. Bu dönem bu projeyi hizmete almak istiyoruz. Ayrıca buraya bir ilçe müzesi düşünüyoruz. Buraya gelen vatandaşların bu müzeyi gezerek Büyükorhan kültürünü de görebilsinler istiyoruz. İlçe insanlarımızın kullandığı tarım ve ev eşyası gibi materyalleri bu müzede sergilemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İnsanların dört mevsim ilgi gösterdikleri bir yayla yapmak istediklerini söyleyen Korkmaz, sadece yazın değil, kışında insanları buraya çekmek istediklerinin altını çizdi. Her mevsim yeşil kalan bir yayla projesi ile kışın da farklı atmosferde tatil yapmak isteyenleri ağırlamak istediklerini sözlerine ekleyen Korkmaz, " Bursaspor'un renkleri olan yeşille beyazın tüm tonlarının bir araya geldiği harika bir yayla olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Büyükorhan, Bungalov, Ankara, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Görecik yaylası, alternatif turizmin gözde mekânı olacak - Son Dakika Ekonomi

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