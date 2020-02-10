Görele ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Giresun'un Görele ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyler ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Ermiş, yükseklerde kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığını ve yağış nedeniyle ilçe genelinde ulaşım sağlanamayan 61 köy yolunun yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise cuma gününden itibaren bölgede etkili olan kar yağışına karşı mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Erener, ekiplerin gece gündüz çalışma yürüttüklerini dile getirerek, hedeflerinin Görele halkının mağduriyet yaşamaması olduğunu sözlerine ekledi.