Suriye görevinden evine yeni dönen Astsubay Başçavuş Armağan B., sabah saatlerinde beylik tabancasını kafasına dayayarak ateşledi.
Armağan B., intihar girişiminin ardından kanlar içinde yere yığılırken, eşinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Astsubay Armağan B., ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Armağan B. hastaneden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti - Son Dakika