Görevimiz Tehlike 7 için ilk fragman yayınlandı!

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One için ilk fragman nihayet yayınlandı. Yine bol bol aksiyon sahnesine sahip olan film, Tom Cruise'un işine olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Görevimiz Tehlike 7 ne zaman çıkacak, Görevimiz Tehlike 7 konusu ne?

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One çıkış tarihi ve konusu

İki dakikadan biraz daha uzun olan fragman, birden fazla muhteşem bölgeyi, yeni kötü adamları ve olağanüstü aksiyon sahnelerini gözler önüne serdi. Mission: Impossible – Dead Reckoning için belki de en büyük sürpriz, son filmin iki bölüme ayrılması oldu.

Netflix'in merakla beklenen bilim kurgu filminden ilk fragman!

Filmin konusuyla ilgili çok fazla detay bilmiyor olsak da, Ethan ve ekibi, kimyasal silahlara düşkün bir kaçakçıyı takip edecek gibi görünüyor. Fragmanda ortaya çıkan en büyük bilgi ise, 1996'da yayınlanan ilk filmdeki IMF direktörü Eugene Kittridge'in (Henry Czerny) geri dönmesi oldu.

Serinin yedinci filmi olacak olan yepyeni yapımda Grace (Hayley Atwell), Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji (Simon Pegg), Luther (Ving Rhames) ve White Widow (Vanessa Kirby) ile birlikte Ethan (Tom Cruise) yine aksiyona dalış yapacak.

İki ayrı film olarak yayınlanacak Dead Reckoning'in her iki bölümü de Christopher McQuarrie tarafından yazıp yönetildi. McQuarrie daha önce Görevimiz Tehlike 5 ve Görevimiz Tehlike 6 filmlerini yönetmişti. Ayrıca Edge of Tomorrow ve Jack Reacher gibi diğer yapımlarda Cruise ile çalışmıştı.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One'ın 14 Temmuz 2023'te vizyona girmesi planlanıyor. Yani film için ilk fragman, çıkış tarihinden neredeyse bir yıldan fazla süre önce yayınlanmış durumda.

It's all led up to this. #MissionImpossible pic.twitter.com/59yAW333vV — Tom Cruise (@TomCruise) May 23, 2022

290 milyon dolara çekilen Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, iki film sürecek olan bir hikayenin ilkini temsil ediyor. Ayrıca Ethan Hunt macerasının da son parçası olacak. İkinci bölümün çekimleri Mart ayında başladı ve bu yılın ilerleyen tarihlerinde devam edecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!