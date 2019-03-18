Son Dakika Haberleri: Görevlendirme Yapılan Belediyeden Toplu Park Açılışı

Görevlendirme Yapılan Belediyeden Toplu Park Açılışı

33 dakika önce

- Açılış törenine katılanlardan görüntüler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın gelişi Lütfi Elvan'ın konuşması Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk'un konuşması MERSİN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)...

Görevlendirme Yapılan Belediyeden Toplu Park Açılışı, System.String[]
- Açılış törenine katılanlardan görüntüler
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın gelişi
Lütfi Elvan'ın konuşması
Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk'un konuşması
MERSİN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince yapılan veya yenilenen 48 parkın toplu açılış törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Akdeniz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Muhittin Pamuk, Güncel
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