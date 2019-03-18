Görevlendirme Yapılan Belediyeden Toplu Park Açılışı
33 dakika önce
- Açılış törenine katılanlardan görüntüler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın gelişi Lütfi Elvan'ın konuşması Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk'un konuşması MERSİN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)...
- Açılış törenine katılanlardan görüntüler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan
'ın gelişi
Lütfi Elvan'ın konuşması Akdeniz
Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk
'un konuşması
MERSİN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin
'in Akdeniz Belediyesince yapılan veya yenilenen 48 parkın toplu açılış törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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