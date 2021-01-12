Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı - Son Dakika

- Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı

İSTANBUL - Görme engelli çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğreten bir çalışma hazırlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası vesilesiyle Braille alfabesi ile oluşturulmuş özel sayı yayınladı.

Türk Telekom katkılarıyla hazırlanan dergi ile görme engelli çocuklar, Bilge Çocuk konseptinde bilim, tarih, değerler eğitimi, hayvanların dünyası gibi güzel ve faydalı içeriklerle tanıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ve derneklere ulaştırılan dergi, kabartmalı Braille alfabesi ile basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklar, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesi ile okuyabilecekler.

Proje hakkında bilgi veren Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı, "Biz dergimizi hazırlarken sürekli olmasını ümit ederek çalıştık. Umarız projemiz ülkemizin her yerinde duyulur ve ilgi görür. Bu alanda yıllar boyu emek vermeye, yepyeni dergiler, çalışmalar hazırlamaya hazırız ve bunun için heyecan duyuyoruz" dedi.

"Çocuklar faydalı içeriklerle tanışacak"

Projenin ücretsiz olarak çocuklara ulaştırılacağını kaydeden Baltacı, "Proje bize geldiğinde biz çok sevindik ve heyecanlandık. Görme engelli çocuklarımızın, Bilge Çocuk konseptinde bilim, tarih, değerler eğitimi, hayvanların dünyası gibi güzel ve faydalı içeriklerle tanışacak olması bizi çok mutlu etti. Hemen ekibimizle kolları sıvadık ve dergi içeriğini hazırladık. Bizim hazırladığımız dergi Braille alfabesi ile basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklarımız, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesi ile okuyabilecekler. Türk Telekom katkılarıyla hazırlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle görme engelli çocuklara ulaştırıldı. Ayrıca talep edenlere de www.bilgecocuk.com adresinden de talep formu ile ücretsiz olarak kargo ile gönderilebilecek" dedi.

"Dergimiz öğretici ve eğlendirici"

Çalışmanın içeriğinden bahseden Baltacı, "Dergimizi hazırlarken Bilge Çocuk dergisi yayın kurulu destek verdi. Tıpta ve teknolojideki gelişmeler engelli bireylerimizin hayatını da günden güne daha kolay hale getirebiliyor. Bizim ümidimiz ve beklentimiz bu yönde. Bu sebeple dergimizin içeriğini genellikle teknolojik konulara ayırdık. Bunun yanında tarihimizden ve değerlerimizden de alıntılar yaparak çocuklarımızın geçmişimizle, değerlerimizle bağlantı kurmalarını amaçladık. Hayvanların dünyasından ilginç bilgiler ve zeka soruları ile de dergimizi daha eğlenceli hale getirmeye gayret ettik" diye konuştu.

"Amaç çocukların okuma kültürü edinmeleri"

Projedeki amaç ve hedefleri aktaran Baltacı, "Okuma kültürü edinmek, dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak, bilime ve teknolojiye merak salmak, değerlerimizi ve tarihimizi içselleştirme çocuklarımız için vazgeçilmezdir. Dergi olarak hedeflediğimiz tüm bu unsurlara görme engelli çocuklarımızın da ulaşabilmesini amaçladık. Dergimize ulaştıklarında tüm bu kazanımların anahtarlarını elde etmiş olacaklar. Toplam 5000 adet basıldı. Dergimiz 7 yaş ve üzerine hitap ediyor. Kısa, okunabilir ve anlaşılabilir metinlerden oluşuyor" şeklinde konuştu.

"En küçük adım bile büyük gelişmelere katkı sağlayacaktır"

Çocukların gelişimi için bu tür çalışmalara oldukça ihtiyaç duyulduğunu belirten Baltacı, "Bu tür çalışmalar, toplumumuzun, eğitim camiamızın, görme engelli çocuklarımızın ailelerinin daima gündeminde olmalı. Görme engelli çocuklarımızın gelişimi için atılan her adım takip edilmeli ve bu konuda beklenti oluşmalı. Yayınevleri, okullar, şirketler, bu alandaki tüm projeleri sosyal sorumluluk anlamında desteklemeli ve sürekliliğini sağlamalı. Bu alanda atılan en küçük adımın bile büyük gelişmelere katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Harun Bozkuş: "İçerik çok güzel tasarlanmış"

Görme engelli 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Harun Bozkuş, " Okumayı seviyorum, okurken güzel bilgiler alıyorum. Okuma eğitimi aldım. Parmaklarımla dokunarak okuyabiliyorum. Dergiyi de çok beğendim, çok güzel tasarlanmış. İçeriğinde robotlardan, tarihi bilgilerden bahsediyor. İlgi alanlarımdan da içerikler buldum. Teknolojiyle aram çok iyi. Dergide de bolca teknolojiden bahsediliyor. Sosyal medyayı da çok kullanıyorum. Kanalım üzerinden videolar çekip yayınlıyorum. Bunun haricinde derslerimle de ilgileniyorum. Okulumu çok seviyorum. Bizim için hazırlanmış materyalleri bulmakta çok zorlanıyoruz. Okuduğumuz alfabeyle hazırlanan içeriklerin fiyatları da yüksek. Bu bakımdan derginin ücretsiz olarak bizlere ulaşması çok güzel oldu" dedi.

Çiğdem Bozkuş: "Çocuğum adına çok mutlu oldum"

Harun'un annesi Çiğdem Bozkuş, bu tarz içeriklerin çocuklar için hayatı kolaylaştırdığını belirterek, "Çocuğumun gelişimi için hazırlanan içerikler beni çok mutlu ediyor. Bu içerikler görme engelli çocukların hayatını daha da kolaylaştırıyor. Harun okumayı çok seviyor. Bu tarz dergiler onu bilgilendirirken, eğlendiriyor. Ancak yaşadığımız sıkıntılar da var. Çünkü özel çocukların ihtiyacı olan materyaller çok pahalı. Aileler olarak bunlara erişmekte zorluk çekiyoruz. Çevremizde okul bulamadığımız için oğlum okula bir yıl geç başlamak durumunda kaldı. Bu tür olumsuzluklar bizleri üzerken onlar için yapılan çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Yağmur Karabulut: "Dergiyi çok beğendim"

Görme engelli 10 yaşındaki Yağmur Karabulut, dergiyi çok beğendiğini söyleyerek, "Dergiyi okudum. İçeriğinde çok güzel bilgiler var. Arkadaşlarıma da okumaları için tavsiye ederim. Okumayı, müzik dinlemeyi, masal dinlemeyi çok seviyorum. Okumayı çok çabuk öğrendim. Kendi özel alfabemizi ellerimle okuyabiliyorum. Piyano da çalıyorum. Ancak bizim için hazırlanmış materyalleri ve istediğim kitapları bulmakta zorlanıyorum. Bu dergiyi bizim için hazırlamaları beni çok mutlu etti" ifadelerinde bulundu.

Funda Karabulut: "Bu tarz dergiler çocuklarımız için çok faydalı"

Yağmur'un annesi Funda Karabulut ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kızımın eğitimine çok küçükken başladık. Eğitim sürecinde kızımın hep yanındayım. Öğretmenleri de çok ilgililer. Algısı çok açık, çok kolay öğreniyor. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Bu dergi de kızım için çok faydalı olacaktır. Kızım bu tarz dergileri çok seviyor. Kabartma yazılı içerik bulmak çok zor. İstediğimiz bir masal kitabı varsa özel olarak bastırıyoruz. Bu noktada bu derginin düşünülmüş olması bizleri çok mutlu etti.