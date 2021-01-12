Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı - Son Dakika

Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı

12.01.2021 12:06

- Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı Görme engelli çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğreten bir çalışma hazırlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası...

- Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı

İSTANBUL - Görme engelli çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğreten bir çalışma hazırlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası vesilesiyle Braille alfabesi ile oluşturulmuş özel sayı yayınladı.

Türk Telekom katkılarıyla hazırlanan dergi ile görme engelli çocuklar, Bilge Çocuk konseptinde bilim, tarih, değerler eğitimi, hayvanların dünyası gibi güzel ve faydalı içeriklerle tanıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ve derneklere ulaştırılan dergi, kabartmalı Braille alfabesi ile basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklar, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesi ile okuyabilecekler.

Proje hakkında bilgi veren Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı, "Biz dergimizi hazırlarken sürekli olmasını ümit ederek çalıştık. Umarız projemiz ülkemizin her yerinde duyulur ve ilgi görür. Bu alanda yıllar boyu emek vermeye, yepyeni dergiler, çalışmalar hazırlamaya hazırız ve bunun için heyecan duyuyoruz" dedi.

"Çocuklar faydalı içeriklerle tanışacak"

Projenin ücretsiz olarak çocuklara ulaştırılacağını kaydeden Baltacı, "Proje bize geldiğinde biz çok sevindik ve heyecanlandık. Görme engelli çocuklarımızın, Bilge Çocuk konseptinde bilim, tarih, değerler eğitimi, hayvanların dünyası gibi güzel ve faydalı içeriklerle tanışacak olması bizi çok mutlu etti. Hemen ekibimizle kolları sıvadık ve dergi içeriğini hazırladık. Bizim hazırladığımız dergi Braille alfabesi ile basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklarımız, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesi ile okuyabilecekler. Türk Telekom katkılarıyla hazırlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle görme engelli çocuklara ulaştırıldı. Ayrıca talep edenlere de www.bilgecocuk.com adresinden de talep formu ile ücretsiz olarak kargo ile gönderilebilecek" dedi.

"Dergimiz öğretici ve eğlendirici"

Çalışmanın içeriğinden bahseden Baltacı, "Dergimizi hazırlarken Bilge Çocuk dergisi yayın kurulu destek verdi. Tıpta ve teknolojideki gelişmeler engelli bireylerimizin hayatını da günden güne daha kolay hale getirebiliyor. Bizim ümidimiz ve beklentimiz bu yönde. Bu sebeple dergimizin içeriğini genellikle teknolojik konulara ayırdık. Bunun yanında tarihimizden ve değerlerimizden de alıntılar yaparak çocuklarımızın geçmişimizle, değerlerimizle bağlantı kurmalarını amaçladık. Hayvanların dünyasından ilginç bilgiler ve zeka soruları ile de dergimizi daha eğlenceli hale getirmeye gayret ettik" diye konuştu.

"Amaç çocukların okuma kültürü edinmeleri"

Projedeki amaç ve hedefleri aktaran Baltacı, "Okuma kültürü edinmek, dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak, bilime ve teknolojiye merak salmak, değerlerimizi ve tarihimizi içselleştirme çocuklarımız için vazgeçilmezdir. Dergi olarak hedeflediğimiz tüm bu unsurlara görme engelli çocuklarımızın da ulaşabilmesini amaçladık. Dergimize ulaştıklarında tüm bu kazanımların anahtarlarını elde etmiş olacaklar. Toplam 5000 adet basıldı. Dergimiz 7 yaş ve üzerine hitap ediyor. Kısa, okunabilir ve anlaşılabilir metinlerden oluşuyor" şeklinde konuştu.

"En küçük adım bile büyük gelişmelere katkı sağlayacaktır"

Çocukların gelişimi için bu tür çalışmalara oldukça ihtiyaç duyulduğunu belirten Baltacı, "Bu tür çalışmalar, toplumumuzun, eğitim camiamızın, görme engelli çocuklarımızın ailelerinin daima gündeminde olmalı. Görme engelli çocuklarımızın gelişimi için atılan her adım takip edilmeli ve bu konuda beklenti oluşmalı. Yayınevleri, okullar, şirketler, bu alandaki tüm projeleri sosyal sorumluluk anlamında desteklemeli ve sürekliliğini sağlamalı. Bu alanda atılan en küçük adımın bile büyük gelişmelere katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Harun Bozkuş: "İçerik çok güzel tasarlanmış"

Görme engelli 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Harun Bozkuş, " Okumayı seviyorum, okurken güzel bilgiler alıyorum. Okuma eğitimi aldım. Parmaklarımla dokunarak okuyabiliyorum. Dergiyi de çok beğendim, çok güzel tasarlanmış. İçeriğinde robotlardan, tarihi bilgilerden bahsediyor. İlgi alanlarımdan da içerikler buldum. Teknolojiyle aram çok iyi. Dergide de bolca teknolojiden bahsediliyor. Sosyal medyayı da çok kullanıyorum. Kanalım üzerinden videolar çekip yayınlıyorum. Bunun haricinde derslerimle de ilgileniyorum. Okulumu çok seviyorum. Bizim için hazırlanmış materyalleri bulmakta çok zorlanıyoruz. Okuduğumuz alfabeyle hazırlanan içeriklerin fiyatları da yüksek. Bu bakımdan derginin ücretsiz olarak bizlere ulaşması çok güzel oldu" dedi.

Çiğdem Bozkuş: "Çocuğum adına çok mutlu oldum"

Harun'un annesi Çiğdem Bozkuş, bu tarz içeriklerin çocuklar için hayatı kolaylaştırdığını belirterek, "Çocuğumun gelişimi için hazırlanan içerikler beni çok mutlu ediyor. Bu içerikler görme engelli çocukların hayatını daha da kolaylaştırıyor. Harun okumayı çok seviyor. Bu tarz dergiler onu bilgilendirirken, eğlendiriyor. Ancak yaşadığımız sıkıntılar da var. Çünkü özel çocukların ihtiyacı olan materyaller çok pahalı. Aileler olarak bunlara erişmekte zorluk çekiyoruz. Çevremizde okul bulamadığımız için oğlum okula bir yıl geç başlamak durumunda kaldı. Bu tür olumsuzluklar bizleri üzerken onlar için yapılan çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Yağmur Karabulut: "Dergiyi çok beğendim"

Görme engelli 10 yaşındaki Yağmur Karabulut, dergiyi çok beğendiğini söyleyerek, "Dergiyi okudum. İçeriğinde çok güzel bilgiler var. Arkadaşlarıma da okumaları için tavsiye ederim. Okumayı, müzik dinlemeyi, masal dinlemeyi çok seviyorum. Okumayı çok çabuk öğrendim. Kendi özel alfabemizi ellerimle okuyabiliyorum. Piyano da çalıyorum. Ancak bizim için hazırlanmış materyalleri ve istediğim kitapları bulmakta zorlanıyorum. Bu dergiyi bizim için hazırlamaları beni çok mutlu etti" ifadelerinde bulundu.

Funda Karabulut: "Bu tarz dergiler çocuklarımız için çok faydalı"

Yağmur'un annesi Funda Karabulut ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kızımın eğitimine çok küçükken başladık. Eğitim sürecinde kızımın hep yanındayım. Öğretmenleri de çok ilgililer. Algısı çok açık, çok kolay öğreniyor. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Bu dergi de kızım için çok faydalı olacaktır. Kızım bu tarz dergileri çok seviyor. Kabartma yazılı içerik bulmak çok zor. İstediğimiz bir masal kitabı varsa özel olarak bastırıyoruz. Bu noktada bu derginin düşünülmüş olması bizleri çok mutlu etti.

Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı
Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı
Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı
Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı

Görme Engelli, Engelli, Medya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı nedeniyle elektriği kesilen bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı
Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi         
12:04
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı         
11:50
Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek         
11:35
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar         
11:07
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 12:27:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli çocuklar için özel dergi hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei