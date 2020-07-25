Görme engelli kadına elektronik Kur'an-ı Kerim hediyesi - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, doğuştan görme engelli olan ve kendi kendine Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye çalışan Zeynep Tuç'a kalemli dijital Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Gaziantep Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, doğuştan görme engelli olan 52 yaşındaki Zeynep Tuç'un kendi kendine Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye çalıştığı haberini aldıktan sonra harekete geçti. İlçeye bağlı Fıstıklıdağ kırsal mahallesinde kardeşi İbrahim Tuç ile birlikte yaşayan görme engelli Zeynep Tuç'un Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme çabasına kayıtsız kalmayan Kaymakam Mutlu, görme engelli kadını evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nce temin edilen kalemli dijital Kur'an-ı Kerim-i de Zeynep Tuç'u hediye eden Kaymakam Mutlu, Tuç'tan Yasin Suresi'ni okumasını istedi. Doğuştan görme engelli Tuç'un, Yasin Suresi'ni eksiksiz okumasının ardından, Kaymakam Mutlu da Yasin suresini okudu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, "Bu dünya güzeli ablamın ismi Zeynep. Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmiş. Sesi benden daha güzel olduğu için kıskandım. Kalemli elektronik kuran ve telefon hediye ettik. Diyanetin Kur'an-ı Kerim programıyla daha çok ezber yapacağına söz verdi. İyi ki varsın güzel ablam" dedi.

Görme engelli Zeynep Tuç ise Kaymakam Mutlu'ya teşekkür ederek, "Benim için dünyanın en güzel hediyesi olan kalemli dijital Kur'an-ı Kerim ile bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i kıraatıyla okumayı öğreneceğim. Allah Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu'dan razı olsun. iyi ki ilçemizde İslamiyet'i layıkıyla yaşayan ve yaşayanlara saygı duyan bir kaymakamımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP