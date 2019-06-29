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Görme engelli öğrencilere, teknoloji seti

13 dakika önce

Vali Zübeyir Kemelek İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere, görme engelliler teknolojisi seti hediye edildi.

Görme engelli öğrencilere, teknoloji seti, System.String[]
Vali Zübeyir Kemelek İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere, görme engelliler teknolojisi seti hediye edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TANAP-Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği tarafından yürütülen "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hediye edilen bilgisayar, öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Teknoloji setinin kurulumunu gerçekleştiren görme engelli tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, görme engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan ve diğer bileşenleri ile engelli bireylerin ihtiyaç duydukları eğitim almasını sağlayan bilgisayar setinin kullanımı ve özellikleri hakkında bilgi verdi.
Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okulda eğitim gören 10 görme engelli öğrencinin özel olarak tasarlanan bilgisayar ve eğitim seti ile daha etkin ve verimli bir eğitim imkanına kavuşacaklarını belirterek, bu imkanı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ise teknoloji setinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah çocuklarımız bu teknoloji ile daha iyi bir eğitim imkanına kavuşacak. Bizler de bu imkanların artırılması için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Zübeyir Kemelek, Güncel
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