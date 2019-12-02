Görme engelli öğretmen akademik kariyer için YDS sorununa çözüm istiyor

Görme engelli rehberlik öğretmeni İbrahim Elibal, akademik kariyerine devam edebilmek için Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) görme engelliler için yeniden düzenlenmesini istediğini, en büyük idealinin bir üniversitede bilim üretmek olduğunu söyledi.

Üniversitede okurken 1991'de görme yetisini kaybeden 48 yaşındaki Elibal, Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Elibal, daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığında 2000'den bu yana uzman psikolojik danışman olarak çalışan Elibal, 7 yıldır da Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulunda görev yapıyor.

Elibal, AA muhabirine, görme yetisini kaybettikten sonra yaşadığı zorlukları ve akademisyen olma hayalini anlattı.

Görme engellilere uygun ders materyali bulunmadığı için üniversitede çok zorlandığını, arkadaşlarının okuduğu ders kitaplarını kasete çekerek dinlediğini ifade eden Elibal, daha sonra bunları Braille alfabesine döküp notlar aldığını dile getirdi.

Elibal, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin kolaylaştığını, eğitimdeki zorlukların bir kısmının da böylece ortadan kalktığını belirtti.

Yüksek lisans sınavında, çok zorlanmasına rağmen bir şekilde başarılı olduğunu anlatan Elibal, "Yüksek lisans yaptıktan sonra üniversitede ilerlemek istedim ancak karşıma dil sınavı sorunu çıktı. Birden fazla seçenekli sorular bizi çok zorluyor ve geçemiyoruz. Sınavlar görme engellilere uygun değil, muafiyet değil ama uygun sınav olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Üniversitelerde yaygın şekilde görev almamız gerekiyor"

Elibal, sınavlara kendilerine verilen okuyucuyla girdiklerini, bu kişilerin bazen hızlı ya da yavaş okuduğunu, bu nedenle anlaşılmayan durumların olduğunu kaydetti.

Görme engellilere uyumlu, algısı kolay soru tekniklerinin olması gerektiğini dile getiren Elibal, sınavların Braille alfabesiyle hazırlanmasını ve okumasını kendisinin yaptığı sınavlara girmeyi istediğini vurguladı.

Elibal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz eşit sınav ve eşit şekilde bu sınavlara girip yarışmak istiyoruz. En büyük idealim bir üniversitede bilim üretmek. Çünkü bugüne kadar edinmiş olduğum tecrübeleri yeni yetişecek, geleceği yönetecek kişilere aktarmak istiyorum. Ama önümde engel oldukça bunu yapamıyorum.

Engellilerin her alanda olduğu gibi akademik alanda da olması gerekiyor. Bizlerin yaşadığı, edindiği tecrübeler var. Biz hem mektepli hem alaylıyız. Çünkü yaşadığımız sorunların bizzat içinde olduğumuz için yeni yetişecek gençlere daha sağlıklı bilgiler aktarabiliriz. Paylaşımlarımız yerinden, kaynağından olacak. Üniversitelerdeki bazı derslere gidip bakıyorum, hayatımızdan çok uzak şeyler anlatılıyor. Gerçek aslında öyle değil, gerçeğin daha iyi anlatılabilmesi için bizlerin de üniversitelerde yaygın şekilde görev almamız gerekiyor."

Görme engellilerin materyale, ders kitaplarına ulaşmada sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Elibal, "www.engelsiz.org" internet sitesini kurduklarını, burada görme engellilerle gönüllü okuyucuları buluşturduklarını anlattı. Elibal, böyle hizmetlerin kamu kurumları aracılığıyla daha da yaygınlaştırılmasını, sesli kütüphanelerin çoğalmasını istediklerini kaydetti.