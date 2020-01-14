Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı

10 dakika önce

Sakarya'da yaşayan görme engelli Türkiye şampiyonu yüzücü Fedai Özal, her gün kilometrelerce yol katedip geldiği kent merkezindeki havuzda antrenman yaparak katıldığı yarışlarda 6 yılda 52 madalya kazandı.

Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı, System.String[]

Sakarya'da yaşayan görme engelli Türkiye şampiyonu yüzücü Fedai Özal, her gün kilometrelerce yol katedip geldiği kent merkezindeki havuzda antrenman yaparak katıldığı yarışlarda 6 yılda 52 madalya kazandı.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hendek ilçesinin Aşağıçalıca Mahallesi'nde ikamet eden 41 yaşındaki Fedai Özal, her gün iki otobüs değiştirip bir süre yürüdükten sonra yarışlara katılmak için antrenman yaptığı yüzme havuzuna ulaşıyor.

Zaman zaman yaşadığı zorluklara rağmen antrenmanlarını aksatmayan Özal, azmiyle engelli bireylere örnek oluyor.

"İlk katıldığım yarışta Türkiye rekoru kırdım"

Fedai Özal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli başarılar elde ettiği atletizmle bir süre ilgilendikten sonra 2013'te bir arkadaşının teşvikiyle yüzme sporuna başladığını söyledi.

Özal, 15-20 gün antrenman yaparak aynı yıl Adıyaman'da düzenlenen Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katıldığını aktararak, "Bu şampiyonada 50 metrede Türkiye şampiyonu oldum ve Türkiye rekoru kırdım. İlk katıldığım yarışta Türkiye rekorunu kırdım, daha sonra bu devam etti. Kendi rekorlarımı geliştirerek derecemi 36,14 saniyeye kadar düşürdüm. Bugüne kadar ulaşılmamış bir derece. Avrupa kotalarını aştım, Dünya Şampiyonası kotasını da aştım fakat bazı talihsizlikler nedeniyle bir türlü bu şampiyonalara gidemedim. En büyük hedefim Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek." diye konuştu.

Önce Avrupa, daha sonra Dünya Şampiyonası'na ve olimpiyatlara katılmayı amaçladığını dile getiren Özal, yaşına rağmen 50 metrede ikinciye 12 saniyelik fark atabildiğini kaydetti.

Özal, çalışma azmini hiç kaybetmediğini, yıllardır antrenman yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Havuza gelmek için iki otobüs değiştirmek zorunda kalıyorum. Bir de bunun yanında yürüme yolum var. Bazen sıkıntılar da yaşıyorum, göremiyorsun otobüsü kaçırabiliyorsun, yağmur altında kalabiliyorsun ama yine de çok şükür antrenmanlarımı eksik etmeden devam ettirdim. Zor ama bir o kadar da keyifli, yüzmeyi seviyorum. Yolda birçok engelle karşılaşıyoruz. Biraz da alıştık her gün aynı yolu katettiğimiz için ezbere görmeden de gidebiliyoruz artık."

Katıldığı şampiyonalarda 6 yılda 52 madalya toplamayı başardığını aktaran Özal, "Bunların 50'si Türkiye Şampiyonası, birisi şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan adına düzenlenen şampiyonadan, diğeri ise Sakarya'da düzenlenen profesyonel gören yüzücülerin katıldığı şampiyonadan... Bu kısa zamanda 52 madalya topladım. Ne zamana kadar devam eder bilmiyorum ama gençlerin aslında beni görüp 'Bu adam bu yaşta bunu yapıyorsa biz de yaparız.' deyip katılımların çoğalmasını istiyorum. Ailelerin gençlere bu konuda biraz daha yardımcı olmalarını isterim ki spor faaliyetlerini devam ettirsinler." ifadelerini kullandı.

Fedai Özal, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Keşke bu olanaklar çok eskiden olsaydı. Ben 15 yaşındayken böyle havuzlar yoktu, böyle imkanlar sunulmuyordu. Şimdi devletimiz çok güçlendi ve bize bir sürü olanak sağlıyor. Özellikle genç yaştakilerin, hangi dal olursa olsun spor yapsınlar, onlara her türlü olanak sağlanıyor. Biraz cesaretli olduktan sonra gerisi gelir. Bu güzel fırsatı kaçırmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Askeri olarak cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
11:33 Göztepe'de forvet hareketliliği - Son Dakika Spor
11:31 Antalyaspor taktik çalıştı - Son Dakika Spor
11:30 Beşiktaş, Zenit'ten Robert Mak'ı gündemine aldı - Son Dakika Spor
11:30 Altınordulu futbolcu Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek - Son Dakika Spor
11:26 Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı - Son Dakika Spor
11:23 Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti! "Teşhir ediyorlar" - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 11:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]