Görme engelliler için yeniden tasarlanan İsmail Arca'da ilk maç oynandı - Son Dakika

Hem mahallelilerin kullanımına sunulan hem de görme engelli spor kulüplerinin Eskişehir'de yapacağı tüm şehirlerarası maçlarına ev sahipliği yapacak olan sahada, ilk maç oynandı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt ile GESF Başkanı Hasan Sayyıdan'ın başlangıç vuruşunu yaptığı maçı, dostluk kazandı.

Odunpazarı Belediyesi Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan İsmail Arca Halı Sahasını görme engelli sporcuların maç yapabileceği şekilde yeniden tasarladı. Görme engelli spor kulüplerinin şehirlerarası maçlarının yapılacağı saha, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk maçına ev sahipliği yaptı. Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ile Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oynana maça, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ile Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ercan Güneri de katıldı.

"ESKİŞEHİR'DE YAPILACAK BÜTÜN MAÇLARDA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Maç öncesinde kısa bir konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Her iki takımda bizim takımımız. Çünkü Çankaya Atatürk'ümüzün ilçesi. Eskişehir'de biz hem sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde oluyor hem de ihtiyaçları giderecek hamleler yapıyoruz. Bu halı saha, Gündoğdu Mahallesi'ne vermiş olduğumuz sözlerden birisiydi. Bu sahayı görme

engelli bireylerin de maç yapabileceği bir hale getirdik. Eskişehir'de yapılacak bütün maçlarda biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Bu konuda Spor İşleri Müdürlüğümüz sonuna kadar desteğini verecektir. Ben sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

MAÇIN BAŞLANGIÇ VURUŞU BAŞKAN KURT VE SAYYIDAN'DAN

Maç öncesinde konuşma yapan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ercan Güneri de destekleri için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ercan Güner,Başkan Kazım Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti. Törenin ardından sahaya inen Başkan Kurt, tüm sporculara başarılar diledi. Şölen havasında geçen maçın başlangıç vuruşunu Başkan Kurt ile GESF Başkanı Hasan Sayyıdan gerçekleştirdi.