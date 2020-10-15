Görme engellilerden Dünya Beyaz Baston günü mesajı - Son Dakika

Görme engellilerden Dünya Beyaz Baston günü mesajı

15.10.2020 15:18
Görme engellilerden Dünya Beyaz Baston günü mesajı, System.String[]

Eskişehir 2 Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla görme engellilerin hayatın her alanında yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, yetkilileri göreve çağırdı.

Eskişehir 2 Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla görme engellilerin hayatın her alanında yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, yetkilileri göreve çağırdı.

Dünya genelinde tüm engelli bireyler hayatın dengesine uyum sağlamakta güçlük çekiyorlar. Toplum yaşamındaki inşa ve üretim çalışmalarının büyük bir bölümü engelli bireyler hesaba katılmadan gerçekleştiriliyor. Toplum içerisinde en çok zorlanan engelli bireyler arasında görme engelliler ön plana çıkıyor. Dünya genelinde görme engelli bireyler tarafından kutlanan 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü, görme engellilerin yaşadıkları sorunları, dileklerini ve şikayetlerini dile getirmelerine olanak sağlıyor. Bu özel günü kutlayan Eskişehir 2 Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, Covid-19 salgını nedeniyle yaşadıkları sorunların arttığını belirtti.

"Beyaz Baston Yasası çıksın"

Görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilmesine ve günün anlam ve önemine dikkat çeken Adnan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Yolda, çarşı pazarda, ulaşım araçlarında ve çeşitli yerlerde elinde beyaz bastonla hareket eden kişileri görmüşsünüzdür. İşte bu kişilerin ellerindeki beyaz baston körler için son derece önemli bir araçtır. Beyaz baston körlerin bağımsız hareketinin, özgürlüğünün ve güvenliğinin simgesidir. Beyaz baston körlerin gözü, ayrılmaz yol arkadaşı ve rehberidir. Yalnızca ülkemizde değil bu tüm dünyada da böyledir. Aylardır tüm insanlığı ve ülkemizi derinden etkileyen Covid 19 salgını herkesten çok engellilerin yaşamının zorlaşmasına neden olmuştur. Eğitimden iş yaşamına, ulaşımdan sosyal yaşama kadar pek çok alanda engellilerin sıkıntıları katlanarak büyümüştür. Eğitimde EBA sistemi ve diğer uzaktan eğitim araçları engellilerin erişimine yeterince uygun olmadığı için engelli öğrenciler maalesef uzaktan eğitimden gereğince yararlanamamaktadır. Diğer yandan birçok ülkede beyaz bastonun anlamını önemini, standartlarını ve kullanım alanlarıyla bu konudaki kuralları düzenleyen Beyaz Baston Yasası bulunmasına rağmen maalesef ülkemizde henüz böyle bir yasal düzenleme yoktur. 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü vesilesiyle siyasi partilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ivedilikle Beyaz Baston Yasasını çıkarmaya çağırıyoruz. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü vesilesiyle basınımızı ve kamuoyunu hak temelli, onurlu mücadelemize daha fazla duyarlı olmaya, sesimize ve taleplerimize daha fazla kulak vermeye davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Görme engellilerden Dünya Beyaz Baston günü mesajı

Görme Engelli, Adnan Yıldız, Eskişehir, 15 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engellilerden Dünya Beyaz Baston günü mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu
Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı         
16:01
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor         
13:03
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 16:26:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engellilerden Dünya Beyaz Baston günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei