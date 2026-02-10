Görüntü Ankara\'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Ankara'da bir genç, yağmur sonrası oluşan su birikintisine basmaması için kız arkadaşını kucağına alarak karşıya geçirmeye çalıştı. Ancak dengesini kaybeden genç, kız arkadaşıyla birlikte su birikintisine düştü.
Yaşanan talihsiz anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.
Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, "Keşke kızın kendisi geçseymiş" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.
