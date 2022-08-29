KASTAMONU - Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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KASTAMONU - Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

29.08.2022 12:36

Görüntü Dökümü: Kuran okunması Pilav dağıtımı görüntüleri Programdan görüntü Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in konuşması Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 23.

Görüntü Dökümü:

Kuran okunması

Pilav dağıtımı görüntüleri

Programdan görüntü

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in konuşması Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Tosya Belediyesi tarafından Üçolukları Mesire Alanı'nda organize edilen programda 56 çocuk sünnet edildi.

Programda 1 ton pirinç ve 650 kilogram et ile yapılan etli pilav yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı konuşmada, festivali gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Festivali geniş kapsamlı düzenlediklerini anlatan Kavaklıgil, "Tosya'mızı biraz daha ileriye taşımak, Tosya'mızın ismini biraz daha fazla yerde konuşturmak amacıyla organizasyonlar gerçekleştirdik. Peygamber Efendimizin bir sünnetini daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu evlatlarımız, önce anne ve babalarına, sonra da inşallah ülkemize hayırlı birer evlat olurlar." dedi.

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Kaynak: AA

Volkan Kavaklıgil, Kuran-ı Kerim, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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