Görüntü Türkiye\'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gündüz saatlerinde yerleşim yerine inen bir kurt sürüsü paniğe neden oldu. Sokakta bulunan bir köpeği hedef alan kurtlar, köpeği alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler ilçe sakinleri arasında tedirginlik yarattı.
