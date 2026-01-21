Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde - Son Dakika
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Görüntü Türkiye\'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
21.01.2026 10:17  Güncelleme: 10:30
Görüntü Türkiye\'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Kayseri Pınarbaşında gündüz vakti yerleşim yerine inen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeği alıp götürdüler. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler kentte büyük paniğe neden oldu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gündüz saatlerinde yerleşim yerine inen bir kurt sürüsü paniğe neden oldu. Sokakta bulunan bir köpeği hedef alan kurtlar, köpeği alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler ilçe sakinleri arasında tedirginlik yarattı.

Son Dakika Yaşam Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde - Son Dakika

  • @abdyrahym @abdyrahym:
    muzaffer insanlar kurtlarin yerine ev inşa etmiş diyorsun ne yapsinlar insanlar bin katli bina yapip herkes bir birinin uzerindemi yaşasinlar Allah dunyayi insanlar icin yarattigina gore istedigi gibi yaşar birakin bu sozde hayvan severliginizi 0 0 Yanıtla
  • Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer:
    kurtlar bir yere inmiş insanlar onların alanlarini ev inşa etmişler. Bu kadar hayvan düşmanı çevre düşmanı olmayın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde - Son Dakika
