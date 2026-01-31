Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu - Son Dakika
Yaşam

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

31.01.2026 12:15
Ardahan'ın Göle ilçesinde gece yarısı köye inen kurt sürüsü, bağdaki köpeği saniyeler içerisinde öldürüp götürdü. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayda köpeğin yakarışları yürek dağladı. Bölge halkı son dönemlerde bu tarz olayların artması nedeniyle bir hayli endişeli...

Kış şartlarının çetin geçtiği illerimizde doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inerek evcil hayvanlara saldırıyor. Bunun son örneğini Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde gördük.

KORKU FİLMLERİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜ

Gece yarısı köye inen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeğe saldırarak öldürdü. Köpeğin yakarışlarına rağmen sahibi uyanmazken, kurt sürüsü öldürdükleri köpeği alıp gitti. Korku filmlerini andıran o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BÖLGE HALKI DİKEN ÜSTÜNDE

Görüntüleri izleyen bölge halkı ise diken üstünde... Bu yıl hiç olmadığı kadar kurtların köylerine indiğini belirten bir vatandaş, "Bu tarz olaylar yaşanınca doğal olarak bizler de korkuyoruz. Son yıllarda bölgemizde kış şartları hiç olmadığı kadar çetin geçiyor. Bu da kurtları doğal ortamlarından yerleşim yerlerine inmeye zorluyor" dedi.

200 KOYUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde de Kars'ın Digor ilçesinde sisin etkili olduğu Bostankale köyünde bir ağıla giren kurt, yaklaşık 2,5 saatlik sürede 200 koyunu öldürdü.

Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Yazık günah ya.. ölüm uykusuna mı yattınız böyle bir risk olduğu belli insan az biraz tetikte olur camış gibi yatmışlar. 9 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Köyde yanlız olan yerlerde köpekleri niye bağlarlar onu anlamıyorum 9 0 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    bu nasıl uykuymuş birisi bir ses cıkarsa hepsi kaçar kışın köpeğini böyle günlerde içeri alacaksın yada iyi bir barınak yazık olmuş hayvana sahibi bir daha köpek flan verilmesin 7 0 Yanıtla
  • Talat Uzun Talat Uzun:
    Hayvanın acı çığlıklarını yayınlanınca mutlu oldunuz mu? Onlarında bir canlı olduğu ve Allah'ın yarattığı bir varlık olduğunu bilmiyor musunuz? Vicdanınız kurudu mu sizin? 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
