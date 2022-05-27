Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den! Motosiklet kullanan bilinçsiz sürücü kucağında bebek taşıdı

Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.

HEM KENDİ HEM DE BEBEĞİN CANINI HİÇE SAYDI

Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.