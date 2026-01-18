Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir\'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDEN SELAMLADI

Saki Erol kendisi için ilçede toplanan binlerce kişiyi pencereye asılan Türk Bayrağı önünden selamladı. Daha sonra kalabalığa toplu 'tövbe' ettirdi.

KALABALIK HEP BİR AĞIZDAN TEKRARLADI

Erol'un şu sözleri kalabalık tarafından tekrarlandı; "Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim."