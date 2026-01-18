Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş - Son Dakika
Yaşam

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir\'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
18.01.2026 15:01
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir\'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
İzmir'in Karabağlar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretle gündem olan Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un toplanan kalabalığa tövbe ettirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDEN SELAMLADI

Saki Erol kendisi için ilçede toplanan binlerce kişiyi pencereye asılan Türk Bayrağı önünden selamladı. Daha sonra kalabalığa toplu 'tövbe' ettirdi.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

KALABALIK HEP BİR AĞIZDAN TEKRARLADI

Erol'un şu sözleri kalabalık tarafından tekrarlandı; "Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim."

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Karabağlar, İzmir, Yaşam, Dini, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Menzil Anonim Şirketi'nin CEO'su! 92 31 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    EKO ANONİM ŞİRKET CEO SU OLMASINDA:))) 3 6
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    iki ay önce dünya malı için taş sopa silahlarla birbirlerine girdiler. 75 16 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    SİZİNKİLERDE DÜNYA MALI İÇİN EKO YU HAPSE TIKMADILARMI:)) 4 4
  • 1234 1234:
    senin ettirmene gerek yokki herkes kendi edebilir tövbesini ah bu cemaatler tirübüne oynuyorlar 42 20 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    AVUKATA ARZUHALCİYE GEREK YOK HERKES KENDİ SAVUNMASINI KENDİSİ YAZSIN DİYOSUN YANİ?? 0 0
  • Erkan Kara Erkan Kara:
    acı varmı acı ne zararı var sizin gibi sivri zekalılara en azından uçakta alem yapmıyor size eko gibiler lazım 25 37 Yanıtla
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Zararı kendilerine tövbe ederler de bu şekilde değil Allaha şirk koşarak tövbe mi edilir. Rabbimiz doğru yolu göstermesi için peygamber efendimizi görevlendirmiş onun hadislerine öğütlerine Rabbimizin ayetlerine uyuduktan sonra bu şarlatanlara hiç gerek yok. Daha düne kadar dünya malı için birbirlerini yiyenler mi millete doğru yolu gösterecek Allah akıl vermiş arada sırada da olsa çalıştırın. 1 0
  • Ali Levent Ali Levent :
    Tövbe etmişler, ederken de günaha girmişler. Gavs hazretlerini şeyh kabul etmişler. (Gavs: kâinatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan velîler örgütünün başı). 39 18 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Tövbe yalnızken ve yalnızca Allah'a yapılır 3 1
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
