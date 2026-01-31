Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
31.01.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
Haber Videosu

Sivas'ta koyunlara saldıran bir kurtla boğuşarak sürüyü koruyan Kangal köpeğinin, olaydan bir hafta sonra boynunun altında ciddi bir şişlik oluştu. Köpeğin son hali sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sivas'ta yaşanan olayda, koyunlara saldıran bir kurtla boğuşarak sürüyü koruyan Kangal köpeği, cesaretiyle takdir toplamıştı. Ancak olaydan yaklaşık bir hafta sonra köpeğin boynunun altında ciddi bir ödem oluştuğu görüldü.

"SİVAS'TA VETERİNER Mİ YOK?"

Köpeğin son haline ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, hayvanın tedavi ettirilmediği yönündeki iddialar kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, "Sivas'ta veteriner mi yok?", "Hayvanda vefa var da insanda yok", "Ulan tedavi ettirecek bir insan evladı niye yok" gibi ifadeler dikkat çekti.

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

TÜKÜRÜK BEZİ ENFEKSİYONU MU?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şişliğin tükürük bezinden kaynaklanan bir enfeksiyon olabileceğini belirterek köpeğin acilen veteriner kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvan Hakları, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hatay123 hatay123:
    tedavi lazım başka bişey istemez 50 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    o can o halde tedaviye bakıma ihtiyacı var soğukta ve dışarıda nankörlük 45 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı

13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
11:18
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:06:38. #7.11#
SON DAKİKA: Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.