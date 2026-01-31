Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

Sivas'ta yaşanan olayda, koyunlara saldıran bir kurtla boğuşarak sürüyü koruyan Kangal köpeği, cesaretiyle takdir toplamıştı. Ancak olaydan yaklaşık bir hafta sonra köpeğin boynunun altında ciddi bir ödem oluştuğu görüldü.

"SİVAS'TA VETERİNER Mİ YOK?"

Köpeğin son haline ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, hayvanın tedavi ettirilmediği yönündeki iddialar kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, "Sivas'ta veteriner mi yok?", "Hayvanda vefa var da insanda yok", "Ulan tedavi ettirecek bir insan evladı niye yok" gibi ifadeler dikkat çekti.

TÜKÜRÜK BEZİ ENFEKSİYONU MU?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şişliğin tükürük bezinden kaynaklanan bir enfeksiyon olabileceğini belirterek köpeğin acilen veteriner kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.