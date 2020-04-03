Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, Beşiktaş'ın Dorukhan ile sözleşme imzalamadığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ergezen yaptığı açıklamada, "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

SAFF SURESİ'Nİ PAYLAŞTI

Bu gelişme sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Dorukhan'ı eleştirirken, milli oyuncu Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Saff Suresi'nin 3. ayetinin paylaşan 24 yaşındaki oyuncu, "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar. Dürüstlük güzeldir. Evde kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun." yazdı.

Ergezen menajerlik tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi: