Göynücek Belediye Başkanı Şahin'in Baba Acısı
10 dakika önce
Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin'in vefat eden babası Mehmet Şahin son yolculuğuna uğurlandı.
Göynücek
Belediye Başkanı Kemal Şahin
'in vefat eden babası Mehmet Şahin
son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Şahin, Ilısu
köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. Amasya
Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir
, Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız
ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek de cenazeye katılarak Şahin ailesinin üzüntüsünü paylaşıp başsağlığı dilediler. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:08 Kaynak: İHA
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