Göynük'te orman muhafaza memurlarına koruma eğitimi verildi - Son Dakika
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Göynük'te orman muhafaza memurlarına koruma eğitimi verildi

12.03.2022 11:44
Göynük'te orman muhafaza memurlarına koruma eğitimi verildi

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurlarına koruma eğitimi verildi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurlarına koruma eğitimi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde, ormancılara "Adli Kolluk Görevlerinin İfası" ve "Orman Koruma ve Orman Zararlılarıyla Mücadele" konularında bilgiler aktarıldı.

Göynük cumhuriyet savcıları Muhammet Taha Akkale ve Hasan Topsakal ile Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, Koruma Şube Müdürü Osman Koru ve Şube Mühendisi Bayram Cankut'un eğitmen olarak yer aldığı eğitime, işletme şefleri ile orman muhafaza memurları katıldı.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göynük'te orman muhafaza memurlarına koruma eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göynük'te orman muhafaza memurlarına koruma eğitimi verildi - Son Dakika
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