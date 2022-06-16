Göynük ve Kıbrıscık'ta orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı - Son Dakika
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Göynük ve Kıbrıscık'ta orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı

16.06.2022 16:02
Göynük ve Kıbrıscık'ta orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı

Bolu'da orman köylülerine orman yangınları hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bolu'da orman köylülerine orman yangınları hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Göynük Orman İşletme ile Kıbrıscık Orman İşletme müdürlükleri tarafından yapılan toplantılarda, köylülere ve köy muhtarlarına orman yangınları ile ilgili bilgi verildi.

Ormanların korunması ve yangının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirlerin de anlatıldığı toplantılarda, yangına müdahale konusunda da eğitimler yapıldı.

Göynük ilçesinde 6 köy, Kıbrıscık ilçesinde ise köy muhtarları ve orman yangını gönüllülerine verilen eğitimlerin ardından yangın söndürme tatbikatları gerçekleştirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göynük ve Kıbrıscık'ta orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı - Son Dakika

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