Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

10.04.2026 09:46
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Emre Fel, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fel, hakkındaki iddiaları net bir dille reddetti.

Son günlerde magazin gündemine damga vuran uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan şarkıcı Emre Fel, Adli Tıp’ta numune verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından ilk kez konuşan Fel, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı.

HİÇBİR İLGİM OLMADI

Emre Fel, yaptığı açıklamada hayatı boyunca iddia konusu edilen olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, “Bir yudum alkol dahi içmedim” ifadelerini kullandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden şarkıcı, dün kimse bugün de o olduğunu ve aynı şekilde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

İÇİM RAHAT MESAJI

Gün boyunca sürecin içinde olduğunu belirten Fel, kendisinden talep edilen tüm işlemleri eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. “İçim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım” diyen şarkıcı, sürecin en hızlı ve doğru şekilde sonuçlanması için üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

KONSERİNİ ERTELEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından programında değişikliğe gitmek zorunda kalan Emre Fel, Adana’da gerçekleştirmeyi planladığı konserini pazar gününe ertelediğini açıkladı. Bu değişiklik nedeniyle mağduriyet yaşayanlardan özür dileyen şarkıcı, turne programının ise devam edeceğini belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
