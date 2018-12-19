Gözde Özkorul, Antalya Valisi'ne " Göçmenler Günü" Ziyareti

18 Aralık BM tarafından resmi olarak 2000 yılında "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kabul edildi. Bu gün dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. BM küresel göç verilerine göre dünya üzerinde 232 milyon kişinin, yani dünya nüfusunun yüzde 3.2'si uluslararası göçmenden oluşmaktadır.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: " Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının 192 farklı ülkeden insana ev sahipliği yaptığını, halihazırda Antalya'da göçmenlerle vatandaşlarımız arasındaki karşılıklı uyum ve kardeşlik hukuku temel alınarak göçün toplumları zenginleştiren bir olgu olduğu anlayışıyla, 154 farklı ülkeden 80 bin yabancıyla birlikte huzur içerisinde yaşamaktayız. Göç idaresi üzerinden farklı etkinlikler de yapıyoruz. Antalya ve Alanya'da uyum toplantıları yapıldı. Artık göçmenlerin hem hakları hem de sorumlulukları var." ifadelerini kullandı.

Psikolog Simge Öz, günün anısına Vali Münir Karaloğlu'na Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü adınabir buket çiçek takdim etti

Ziyarette yer alan Kürşat Çavuşoğlu, Irak Türklerinin son durumu hakkında bilgi aktardı. Daha sonra Kürşat Çavuşoğlu, Antalya ValisiMünir Karaloğlu'na Irak Türkmen Bayrağı ve bir plaket takdim etti. Ziyaret sonunda Vali Münir Karaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.